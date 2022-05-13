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    Петербургских полицейских поощрят за выуживание мужчины из Обводного канала

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    Руководство ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти поощрит экипаж патрульно-постовых Адмиралтейского района, которые спасли тонущего мужчину, вытащив его на набережную Обводного канала. Об этом 13 мая сообщили в главке.

    пресс-служба ГУ МВД России

    История произошла два дня назад. В среду утром в полицию поступило сообщение о прыжке в воду в районе Рузовского моста. Прохожих такое показательное выступление напугало, и они решили сразу же доложить о нем куда следует. На место оперативно прибыл наряд ППСП в составе капитана полиции Антона Зимина, сержанта полиции Александра Бадулина и младшего сержанта полиции Никиты Илларионова.

    Медлить они не стали, сразу же развернули спасательную операцию. Они нашли спуск к воде у дома 113 по набережной Обводного канала, после чего Александр Бадулин и Никита Илларионов с помощью спасательного троса вытянули мужчину на набережную. В это время Антон Зимин координировал приезд экстренных служб.

    «В результате грамотных и профессиональных действий сотрудников полиции был спасен 36-летний мужчина. Он был передан врачам скорой помощи и госпитализирован в медицинское учреждение», — добавили в главке полиции.

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