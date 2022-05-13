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    В Кронштадте задержали нелегала, который на крыльце школы показывал свой «инструмент»

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    4 комментария

    Следственным отделом Курортного района Петербурга возбуждено уголовное дело о развратных действиях после эксгибиционистского шоу на крыльце школы в Кронштадте. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 13 мая.

    Накануне днем в полицию через службу экстренных вызовов поступило сообщение от обеспокоенного родителя, который рассказал, что в отношении его 14-летней дочери неизвестный совершил развратные действия. Все это происходило непосредственно на крыльце школы на улице Станюковича.

    Вскоре подозреваемый был задержан буквально на месте преступления. Им оказался 44-летний нелегальный мигрант из Узбекистана. Мужчину доставили в отдел, составили протокол о появлении в пьяном виде в общественных местах и посадили в камеру. В СК возбудили уголовное дело.

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    Комментарии (4)

    Леонтий
    Узбеки взбесились?Который по счету уже чудит?
    своих не бросаем
    а где собственно органы вообще? где патрули? рейды направленные на выявление и задержания лиц незаконно находящихся на территории РФ, лиц находящихся в состоянии опьянение в общественных местах? за что мы им платим зарплату ? где глава администрации, что он предпринимает?
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