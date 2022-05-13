В Кронштадте задержали нелегала, который на крыльце школы показывал свой «инструмент»

Следственным отделом Курортного района Петербурга возбуждено уголовное дело о развратных действиях после эксгибиционистского шоу на крыльце школы в Кронштадте. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 13 мая.
Накануне днем в полицию через службу экстренных вызовов поступило сообщение от обеспокоенного родителя, который рассказал, что в отношении его 14-летней дочери неизвестный совершил развратные действия. Все это происходило непосредственно на крыльце школы на улице Станюковича.
Вскоре подозреваемый был задержан буквально на месте преступления. Им оказался 44-летний нелегальный мигрант из Узбекистана. Мужчину доставили в отдел, составили протокол о появлении в пьяном виде в общественных местах и посадили в камеру. В СК возбудили уголовное дело.