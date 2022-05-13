Начались испытания вакцины от ковида на основе вирусоподобных частиц

Стартовали исследования вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург РИА Новости в интервью, опубликованном 13 мая. По его словам, добровольцы уже получают препарат.



«Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо», — заявил Гинцбург.



Вакцина вводится два раза с промежутком в три недели. При этом компоненты препарата одинаковые, в отличие от «Спутника V».

