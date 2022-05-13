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    Начались испытания вакцины от ковида на основе вирусоподобных частиц

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    6 комментариев

    Стартовали исследования вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург РИА Новости в интервью, опубликованном 13 мая. По его словам, добровольцы уже получают препарат.

    «Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо», — заявил Гинцбург.

    Вакцина вводится два раза с промежутком в три недели. При этом компоненты препарата одинаковые, в отличие от «Спутника V».

    Гинцбург также рассказал о сложностях с набором добровольцев. У такого человека должны быть отрицательные показатели по антителам к ковиду. Более сотни человек прошли скрининг, но таких, у кого нет антител, мало.

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    Комментарии (6)

    angel of death
    извините, но это каким-то биологическим уже оружием попахивает...

    вирусоподобные частицы - вы их где нашли? выращивали в своих биолабораториях? значит это ни что иное, как биологическое оружие, способное вызвать в человеке биологические мутации...

    ждёмс Октопиуса и доктора-ящера и Человека-паука.... слава создателей героев от Marvel покая не даёт? =))))
    вас мультики на эту тему ничему не научили? =)))))
    AlexZZZ
    «Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо».
    Мне одному кажется, что делать выводы о вакцине на основании "несколько человек" - не слишком профессионально?
    Piter Russo
    Векторовская разработка тоже была на вирусоподобных частицах, однако эффективность оказалась не выясненной...
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