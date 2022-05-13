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    Музыка

    Праздничный концерт звезд ко Дню города «Классика на Дворцовой» пройдет 28 мая

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    3 комментария

    Праздничный концерт звезд академической музыки под открытым небом «Классика на Дворцовой» состоится 28 мая. Вечер, который ежегодно проводит компания Dance Open, начнется в 21:30.

    Хорошая новость: в этот раз слушателям не придется регистрироваться перед приходом — вход на мероприятие будет свободным.

    Как удалось узнать «Фонтанке», в программе выступления — вновь арии из всемирно известных опер и оперетт, эстрадные шлягеры и хиты XX века. А на сцене, несмотря на все организационные трудности и вопреки всему, ждут международных знаменитостей, которым покорялись Ла Скала, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, Опера Гарнье, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Ла Фениче и другие лучшие сцены мира.

    Имена участников пока не разглашаются — их объявят за несколько дней до концерта на сайте и в социальных сетях проекта.

    Зато уже можно говорить, что аккомпанировать певцам будет Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко. Также на сцену выйдет молодежный хор «СоГласие» Павла Теплова и танцовщики — артисты Театра балета им. Леонида Якобсона, Московского мюзик-холла, Театра Аллы Духовой «ТОДЕС», тюменской команды «Вера» — шестикратных чемпионов мира по танцевальному спорту среди команд формейшн в европейской программе и чемпиона мира, серебряного призера чемпионата Европы пермского танцевально-спортивного клуба «Дуэт».

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    Немаловажно: традиционно Дворцовую площадь украсит достойное ее шоу — театрализованное действо будут транслировать на большие экраны общей площадью свыше 450 квадратных метров, а сцену украсят мультимедийные декорации, созданные более чем по 100 эскизов.

    «Классика на Дворцовой» проходила и в условиях экстремального шторма, и с ограничениями пандемии, и даже полностью в онлайн-формате, — напоминает режиссер-постановщик и продюсер проекта Екатерина Галанова. — Мы убедились, что никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на интерес петербуржцев и наших гостей к высокому искусству и качественному шоу. Десятая «Классика» соберет лучшее из возможного и, как всегда, сделает невозможное в части технического обеспечения и качества звука».

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    Комментарии (3)

    муматор
    аууу, лисовец, что там с ограничениями по ковиду?
    Kent_5e4ce28898395
    Я правильно понимаю что сцена как обычно будет видна только ВИПам с сидячих мест?
    Ежи!
    А в магазинах продолжают требовать наличие масок...
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