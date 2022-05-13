Праздничный концерт звезд ко Дню города «Классика на Дворцовой» пройдет 28 мая

Праздничный концерт звезд академической музыки под открытым небом «Классика на Дворцовой» состоится 28 мая. Вечер, который ежегодно проводит компания Dance Open, начнется в 21:30.
Хорошая новость: в этот раз слушателям не придется регистрироваться перед приходом — вход на мероприятие будет свободным.
Как удалось узнать «Фонтанке», в программе выступления — вновь арии из всемирно известных опер и оперетт, эстрадные шлягеры и хиты XX века. А на сцене, несмотря на все организационные трудности и вопреки всему, ждут международных знаменитостей, которым покорялись Ла Скала, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, Опера Гарнье, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Ла Фениче и другие лучшие сцены мира.
Имена участников пока не разглашаются — их объявят за несколько дней до концерта на сайте и в социальных сетях проекта.
Зато уже можно говорить, что аккомпанировать певцам будет Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко. Также на сцену выйдет молодежный хор «СоГласие» Павла Теплова и танцовщики — артисты Театра балета им. Леонида Якобсона, Московского мюзик-холла, Театра Аллы Духовой «ТОДЕС», тюменской команды «Вера» — шестикратных чемпионов мира по танцевальному спорту среди команд формейшн в европейской программе и чемпиона мира, серебряного призера чемпионата Европы пермского танцевально-спортивного клуба «Дуэт».
Немаловажно: традиционно Дворцовую площадь украсит достойное ее шоу — театрализованное действо будут транслировать на большие экраны общей площадью свыше 450 квадратных метров, а сцену украсят мультимедийные декорации, созданные более чем по 100 эскизов.
«Классика на Дворцовой» проходила и в условиях экстремального шторма, и с ограничениями пандемии, и даже полностью в онлайн-формате, — напоминает режиссер-постановщик и продюсер проекта Екатерина Галанова. — Мы убедились, что никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на интерес петербуржцев и наших гостей к высокому искусству и качественному шоу. Десятая «Классика» соберет лучшее из возможного и, как всегда, сделает невозможное в части технического обеспечения и качества звука».