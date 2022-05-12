Майор из «Улиц разбитых фонарей» и архиерей в «Левиафане». Умер режиссёр и актёр Валерий Гришко

Актёр и режиссёр с ленинградскими корнями Валерий Гришко скончался на 71-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.



«Сегодня после тяжëлой и продолжительной болезни ушëл из жизни Человек с большой буквы, талантливый и замечательный актёр, режиссёр и педагог, художественный руководитель Самарского академического театра драмы им. М. Горького Валерий Викторович Гришко», — сообщили в театре 12 мая.

Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.