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    Майор из «Улиц разбитых фонарей» и архиерей в «Левиафане». Умер режиссёр и актёр Валерий Гришко

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    Актёр и режиссёр с ленинградскими корнями Валерий Гришко скончался на 71-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

    «Сегодня после тяжëлой и продолжительной болезни ушëл из жизни Человек с большой буквы, талантливый и замечательный актёр, режиссёр и педагог, художественный руководитель Самарского академического театра драмы им. М. Горького Валерий Викторович Гришко», — сообщили в театре 12 мая.

    Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

    Валерий Гришко родился 12 ноября 1951 года. Окончил Ленинградский институт культуры им. Крупской, а также Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В Петербурге работал режиссёром-постановщиком в Театре имени Комиссаржевской.

    За свою режиссерскую карьеру поставил более 60 спектаклей в России и за рубежом. Среди его актёрских работ Леонид Брежнев в фильме «Время первых», маршал Жуков в «Белом тигре», архиерей в «Левиафане», после роли которого Гришко подвергся травле.

    Снимался и в сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Литейный, 4», «Опера. Хроники убойного отдела-2».

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