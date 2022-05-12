Майор из «Улиц разбитых фонарей» и архиерей в «Левиафане». Умер режиссёр и актёр Валерий Гришко

Актёр и режиссёр с ленинградскими корнями Валерий Гришко скончался на 71-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.
«Сегодня после тяжëлой и продолжительной болезни ушëл из жизни Человек с большой буквы, талантливый и замечательный актёр, режиссёр и педагог, художественный руководитель Самарского академического театра драмы им. М. Горького Валерий Викторович Гришко», — сообщили в театре 12 мая.
Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Валерий Гришко родился 12 ноября 1951 года. Окончил Ленинградский институт культуры им. Крупской, а также Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В Петербурге работал режиссёром-постановщиком в Театре имени Комиссаржевской.
За свою режиссерскую карьеру поставил более 60 спектаклей в России и за рубежом. Среди его актёрских работ Леонид Брежнев в фильме «Время первых», маршал Жуков в «Белом тигре», архиерей в «Левиафане», после роли которого Гришко подвергся травле.
Снимался и в сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Литейный, 4», «Опера. Хроники убойного отдела-2».