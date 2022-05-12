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    В начале было слово. Петербуржец прочитал Библию и устроил на мусорке двухдневный протест против Z

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    5 комментариев

    Житель Шушар оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил надписями на пухто. Автомобиль с Z под окнами раздразнил, Библия вдохновила, упорства оказалось не занимать.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 12 мая, накануне Пушкинский райсуд привлёк к административной ответственности Сергея Давыдова, которому вменили статью 20.3.3 КоАП. Дискредитировал Давыдов двумя надписями: с требованием мира и отсылкой ко Второй мировой войне.

    За краску мужчина взялся, насмотревшись на припаркованный рядом с пухто автомобиль с символикой Z. В письменных объяснениях добавил подробностей: накануне 9 мая прочитал Библию и решился. Надписи долго не прожили, к празднику контейнер успели привести в божеский вид.

    Исполнительность коммунальщиков Давыдов оценил с балкона, но не сдался и повторил.

    «Находясь дома, через некоторое время снова вышел на балкон и увидел, что надписи были закрашены белой краской. Тогда он решил пойти купить баллон с краской зеленого цвета, чтобы снова нанести надписи на металлический контейнер», — рассказывают о настойчивости петербуржца в пресс-службе суда.

    В процессе рисования Давыдова с баллоном зелёной краски задержали полицейские. Он признал вину и раскаялся — в том, что писал на помойке, а не на плакате.

    Суд оштрафовал правонарушителя на 30 тысяч рублей. Это минимальное денежное наказание, предусмотренное первой частью статьи 20.3.3 КоАП.

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    Комментарии (5)

    своих не бросаем
    всех с Z ,надо вместе с авто отправлять в Мариуполь, пусть на поле поддерживают не словом, а делом.
    Свободу Лёхе!
    Кучно Давыдовы в новостях пошли.., Дмитрий Давыдов - режиссёр, Сергей Давыдов - художник но, стране сейчас необходим.. - Денис Давыдов! )
    Диванный Эксперт
    Просто гений.
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