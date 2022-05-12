Камера сняла неосторожную парковку на Петроградской стороне. Пытаясь встать там, где нельзя, «Матиз» сбил подростка

Двигаясь по пешеходному переходу задним ходом, водитель «Деу Матиза» упустил из вида подростка и правила ПДД. Запись с уличной камеры в Петроградском районе Петербурга оказалась в распоряжении «Фонтанки» 12 мая.

По предварительным данным, автомобиль сбил 15-летнюю девушку на Малом проспекте Петроградской стороны незадолго до пяти часов вечера. Пострадавшая отделалась ссадинами и ушибами. Её увезли в детскую больницу, чтобы удостовериться, что более серьёзных травм нет.



Судя по кадрам, визит к врачам подростку обеспечил «Матиз». Автомобиль выехал на пешеходный переход и сдал назад, по-видимому, приметив место для парковки. Переходившая дорогу девушка такого манёвра не ждала.

