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    Камера сняла неосторожную парковку на Петроградской стороне. Пытаясь встать там, где нельзя, «Матиз» сбил подростка

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    1 комментарий

    Двигаясь по пешеходному переходу задним ходом, водитель «Деу Матиза» упустил из вида подростка и правила ПДД. Запись с уличной камеры в Петроградском районе Петербурга оказалась в распоряжении «Фонтанки» 12 мая.

    По предварительным данным, автомобиль сбил 15-летнюю девушку на Малом проспекте Петроградской стороны незадолго до пяти часов вечера. Пострадавшая отделалась ссадинами и ушибами. Её увезли в детскую больницу, чтобы удостовериться, что более серьёзных травм нет.

    Судя по кадрам, визит к врачам подростку обеспечил «Матиз». Автомобиль выехал на пешеходный переход и сдал назад, по-видимому, приметив место для парковки. Переходившая дорогу девушка такого манёвра не ждала.

    Остановку на приглянувшемся водителю месте запрещают сразу два пункта ПДД: о расстоянии перед пешеходным переходом и от сплошной.

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    Комментарии (1)

    Alex000
    Назад вообще что-ли не смотрело.
    А так - там букет целый. От движения задним ходом на переходе, ну и до собственно ДТП.
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