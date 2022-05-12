Минобороны: Над островом Змеиный сбили украинский беспилотник и перехватили три ракеты «Точка-У»

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, за день 12 мая ракетами ВКС РФ и оперативно-тактической авиацией поражены 83 объекта сосредоточения живой силы и военной техники противника. В том числе четыре склада боеприпасов в районе города Соледар (ДНР), радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе Харькова и хранилище топлива в районе Врубовки (ЛНР).

Минобороны РФ продолжает отчитываться о ходе спецоперации на территории Украины.

Артиллерией поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В районе населенного пункта Долина в Харьковской области уничтожена установка ЗРК С-300.



Средствами ПВО в течение дня уничтожены пять украинских беспилотников и 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе поселка Полевое (ДНР).



Над островом Змеиный в воздухе был сбит один БПЛА, также перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

