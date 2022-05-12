В Петербурге сеть салонов маникюра и педикюра Kistochki готовится к дефолту

Крупная сеть маникюрных и педикюрных салонов Kistochki петербургского предпринимателя Игоря Рудзия 12 мая объявила, что не сможет полностью расплатиться с кредиторами по облигационному займу, следует из сообщения компании ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

На запрос представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» Kistochki ответили, что компания не сможет рассчитаться с инвесторами в срок и готова выкупить по номиналу только 25% стоимости облигаций. Сложности с погашениями долгов по ценным бумагам в ООО «КИСТОЧКИ Финанс» связали с пандемией коронавируса.

«Салоны в Москве были открыты, однако в 2020 году приостановили работу с началом пандемии и были впоследствии закрыты окончательно. Вложения в маркетинг и модернизацию студий также не оправдались ввиду затянувшейся пандемии коронавируса с полными и частичными ограничениями. Несмотря на пандемию и приостановки деятельности всех студий, эмитент планомерно выплачивал купоны по облигационному займу. Таким образом, ни эмитент, ни операционные компании (ООО «Коллекция» и ООО «Созвездие») не смогли сгенерировать достаточно средств для своевременного погашения выпуска облигаций», — сказано в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. В июне 2019 года ООО «КИСТОЧКИ Финанс» разместило трехлетние облигации под 15% годовых и смогло привлечь от инвесторов 40 млн рублей. На момент выпуска ценных бумаг сеть Kistochki насчитывала 22 студии в Петербурге и еще одну в Ленинградской области. Из отчетности компании следует, что из этой суммы на открытие двух салонов в Москве было потрачено 15 млн руб., на покрытие операционных убытков по двум действующим салонам в Москве — 5 млн руб., на модернизацию студий в Петербурге — 5 млн руб. Остальные привлеченные средства потратили на рекламу и операционные расходы.