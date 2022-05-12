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    В Латвии решили заблокировать «ВКонтакте» и «Одноклассники»

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    8 комментариев

    На следующей неделе в Латвии будут заблокированы российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом 12 мая заявил глава нацсовета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

    По его словам, решение связано с тем, что у NEPLP «есть доказательства, что платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко», внесенных в санкционные списки Евросоюза.

    24 февраля, после начала спецоперации на Украине, в Латвии запретили ретрансляцию телеканалов «Россия» и «Россия 24». Власти объяснили это «угрозой национальной безопасности» страны.

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    Комментарии (8)

    265043083
    Сколько бы ни старались откреститься от совка, все равно им и остаются.
    265840453
    так в прибалтике этими сайтами и так никто не пользовался
    wbons
    эти сайты живы ?
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