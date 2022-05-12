В Латвии решили заблокировать «ВКонтакте» и «Одноклассники»

На следующей неделе в Латвии будут заблокированы российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом 12 мая заявил глава нацсовета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.



По его словам, решение связано с тем, что у NEPLP «есть доказательства, что платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко», внесенных в санкционные списки Евросоюза.



24 февраля, после начала спецоперации на Украине, в Латвии запретили ретрансляцию телеканалов «Россия» и «Россия 24». Власти объяснили это «угрозой национальной безопасности» страны.

