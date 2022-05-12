А не спесишист ли ты часом? Основателю фонда профилактики рака устроили Рагнарёк в соцсетях за то, что Тор не с ним

Основатель Фонда профилактики рака «Не напрасно» и Высшей школы онкологии Илья Фоминцев решил уехать из страны с женой и тремя маленькими детьми, а пса Тора пристроить в добрые руки. Пост о собаке, которую решили не брать в эмиграцию, спровоцировал волну хейта в адрес онколога. Фоминцева обвинили во всех смертных грехах и даже советовали усыпить Тора, чтобы пес умер счастливым «на родных руках». Параллельно комментаторы искали в своих рядах «спесишистов». С критикой выбора Фоминцева выступила «мама» российского искусственного интеллекта Ольга Ускова.



«Так. Щас мне будет очень больно, но я должен это написать, — сообщил подписчикам своего телеграм-канала Илья Фоминцев в ночь на 12 мая (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.). — Как я уже говорил — мы с семьёй приняли решение покинуть страну. И в этой связи мы поняли — надо искать нового хозяина для Тора. Мы все обдумали». У Фоминцева трое детей, самому младшему из которых едва исполнилось семь месяцев. Пес Тор весит около 40 килограммов, что затрудняет его перемещения через границы и резко снижает шансы многодетной семьи найти съемное жилье. Фоминцев объяснил, что ищет для Тора — здорового физически и психически животного, которое любит людей и не проявляет агрессии к другим зверям и птицам — «добрых людей с загородным домом». И пообещал закупить Тору корм на год вперед и обеспечить услуги кинолога, который «поможет с травмой смены хозяина».

Фото: личный архив Ильи Фоминцева Поделиться Поделиться





Лишь несколько человек, которые комментировали пост Фоминцева, продублированный и в других соцсетях, предложили что-то по существу поднятого основателем фонда «Не напрасно» вопроса. Остальные схлестнулись в споре, является ли решение хозяина релоцироваться без питомца предательством или вынужденным шагом.

Фоминцеву посыпались сообщения о том, что «пёс — это ваш четвёртый ребенок» и что беженцы с Украины умудряются переезжать, прижимая к себе одной рукой ребенка, а другой — собаку, кошку или попугайчика. «Он будет ждать вас вечно. Лучше усыпите. Он умрет счастливым на ваших родных руках», — предложил один из комментаторов. Между комментаторами завязался диалог, который вывел дискуссию на новый уровень: «Столько патетики. Сравнили собаку и ребенка. Объяснил человек, что не могут: трое детей, границы, смена квартир. Переедут, обоснуются и тогда, возможно, заберут обратно. А пока — вот так. Разумно и понятно». «Сравнили ребенка и собаку. Вы спесишистка? Почему ребёнок должен быть дороже собаки?» «Потому что собака — это животное, а ребенок — человек. А спесишистка — это что такое?» «Именно потому вы и спесишистка!» Согласно данным из открытых источников, спесишистами принято называть тех, кто практикует дискриминацию и ущемление интересов или прав других биологических видов, так как уверен в превосходстве своего собственного.

Пожалуй, самый заметный пост с критикой решения Ильи Фоминцева и заголовком «Анатомия предательства» опубликовала в своих социальных сетях генеральный директор компании Сognitive Pilot Ольга Ускова. «Мне кажется, в этом посту Фоминцева есть всё, что нужно знать про предательство, — написала она (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.). — Предательство страны, друга, себя. Всё по полочкам, как у Высоцкого: "если друг оказался вдруг..."» Также Ускова отметила, что журналистку Марину Ахмедову за то, что она, находясь в Донецке и Луганске, помимо спасения людей в зоне спецоперации еще умудряется помогать брошенным там животным и находит им новые семьи, некоторые считают «блаженненькой», в отличие от Фоминцева, который «принял решение». «Я лично не знакома с Ильей Фоминцевым и с его работой. Но бросать беззащитное существо, которое полностью от тебя зависит, — это преступление, — рассказала Ольга Ускова «Фонтанке». — А пост Фоминцева — это история о человеке, который, совершив такой поступок, хочет получить от других людей поддержку и обоснование, почему он не мог поступить иначе. Именно поэтому он начинает с того, что ему «больно» и что он рыдает над этим подлым решением. При этом он не находится в исключительных обстоятельствах, не бежит под пулями из разваливающегося дома и т. п. То есть не та ситуации, когда физически нельзя забрать собаку, просто ему некомфортно ее забирать. Надо оформлять справки, оплачивать перевозку. Ему проще бросить друга. Возможно, он прекрасный профессионал. Но это не связано с его моральными качествами. Возникает вопрос, почему так быстро изменилась структура нашего общества и находится так много людей, которые принимают моральную деградацию за норму: выкинуть собаку, сдать родителей в дом престарелых, отказаться от маленького ребенка в связи с обстоятельствами. Почему эта принятая на Западе эгоистическая позиция так быстро прижилась в наших умах, хотя исторически никогда не являлась для нашей культуры морально приемлемой?»

Впрочем, многие оказали хозяину Тора моральную поддержку. Кто-то просто написал: «Обнимаю». Кто-то объяснял, что «в ответственном и грамотном рехоуминге нет ничего страшного и предательского, это нормальная практика во всех цивилизованных странах», а в грузовом отсеке самолета собака может и вовсе погибнуть от разрыва сердца. Другие делились успешными историями релокации с питомцами: о переезде в Турцию с восемью кошками и четырьмя собачками или транспортировке из Минска в Америку «малыша с весом около 85 кг и ошейником в 86 см». Предлагали варианты переправить Тора в Европу, а потом, когда Фоминцевы освоятся на новом месте, вернуть им собаку. Одна из читательниц блога Фоминцева рассказала, что переехала в Европу с тремя йоркширскими терьерами, но это было непросто. «При снятии жилья сталкиваешься с проблемой: никто не хочет сдавать жилье, как только слышат про животных, гостиницу тоже проблемно очень найти, — написала женщина. — Мне жилье нашли, но цена из-за собак почти в 2 раза дороже. Поэтому надо хорошо подумать, очень хорошо. Я выезжала с Украины, для украинцев при пересечении границы сделали очень много привилегий. Собаки у меня были с документами и чипами, но на них на границе никто даже не глянул».

Сам по себе перелет с питомцем — задача непростая, но решаемая, особенно если габариты животного позволяют взять его в салон, а не мариновать в багажном отсеке. Петербурженка Мария Оборотистова с кошкой Теей перебрались на Кипр и совершили перелет с несколькими пересадками и 13 часами ожидания в аэропорту Каира.

Фото: Личный архив Марии Оборотистовой Поделиться Поделиться





«Варианта пристроить или отдать кошку я не рассматривала вообще, 5 лет назад я взяла за неё ответственность и теперь забочусь о ней, а она обо мне, — рассказала Мария «Фонтанке». — Основные документы (паспорт, чип, вакцинация) были у кошки уже сделаны ещё 5 лет назад, так как когда я ее брала, то уже знала, что рано или поздно из страны уеду. Поэтому когда пришло время, то надо было найти подходящие билеты на Кипр и главное условие было, чтобы Тея ехала со мной в салоне. Прямых билетов на Кипр сейчас нет, поэтому наш маршрут был Питер — Сочи — Каир — Ларнака, в целом путь от выезда из квартиры до заселения в отель на Кипре занял 28 часов. Для полёта необходимо было получить справки, забронировать и оплатить билеты кошке, проверить все правила ввоза животных из страны и в страну пребывания. Очень помогли чаты в телеграме — уезжающих с питомцами сейчас много и очень много отзывчивых людей, которые помогают и отвечают на возникающие вопросы». Билеты для кошки обошлись в 3700 руб. до Сочи и 135 евро через Каир в Ларнаку. Плюс справка для вывоза животного из России за 900 рублей и регистрация по прибытии в аэропорт назначения — 60 евро. «По жилью мне пока сказать сложно, мне компания сняла отель на месяц — с животным можно, — говорит Мария. — По отзывам, это чуть сложнее, чем обычно, но можно договориться — в России снять с животным не проще».

Отдельной темой для дискуссии стали чувства, которые испытывает и еще испытает пес. Так как получить комментарий самого Тора не представляется возможным, «Фонтанка» решила обратиться к специалисту по собачьей психологии. «За время моей тридцатилетней практики — а я обучал более 1,5 тысячи собак — я видел только один случай, когда собака плохо себя чувствовала после расставания с хозяином, оставившим ее в зоогостинице. Это продолжалось в течение недели, — рассказал «Фонтанке» кинолог Александр Малиновский. — А когда хозяин ее забрал, прыгала до потолка. Собаки не страдают от разлуки с хозяином в большинстве случаев, если попадают в хорошие условия. Важно, чтобы на новом месте к собаке хорошо относились, чтобы она в полном объеме получала необходимое ей общение, прогулки и вкусную и полезную еду. Если прежний хозяин вернется спустя какое-то время и снова заберет собаку себе, травмы от этого она тоже не испытает. Напротив, будет очень рада. А прежде чем отправлять собаку в путешествие, надо убедиться, что перевозчик соблюдает все правила перевозки животных, что грузчики не будут швырять переноску, что в багажном отсеке будет нормальная температура. Лучше всего перевозить собаку самому и на машине, так сохраняется контакт с человеком, можно вовремя дать попить, вывести прогуляться. Стрессоустойчивость у всех собак разная. Есть собаки, которые могут упасть в обморок, услышав взрыв петарды. Для таких перелет будет серьезным стрессом. В любом случае, перед перелетом лучше проконсультироваться с ветеринаром». Венера Галеева, «Фонтанка.ру»