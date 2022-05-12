Солнце прорвалось сквозь тучи и явило радугу над Петербургом

Накрывшие Петербург тучи оказались небеспросветными, солнце протиснулось и порадовало возвращающихся с работы горожан радугой 12 мая. Пятница обещает быть светлее и суше.
Фотографиями мимолётной красоты с «Фонтанкой» поделилась читательница Ирина. Радугой она любовалась в Весёлом Посёлке, но недолго: через несколько минут семицветье спрятали тучи.
Они, судя по погодному сервису «Яндекса», над городом не задержатся. В ближайшие часы тёмная хмарь покинет город, сместившись на восток.
Конец рабочей недели в прогнозах выглядит суше. Синоптики обещают кратковременный ночной дождь и переменную облачность с температурой до 15 градусов тепла днём.