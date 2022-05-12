Автомобилист получил условный срок за смертельный для байкера разворот на Народного Ополчения

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, который летом 2020 года устроил смертельное ДТП с мотоциклистом. Мужчина пошел на разворот, не убедившись, что никому не помешает.

Авария произошла в 16:33 1 августа на регулируемом Т-образном перекрестке проспекта Народного Ополчения и бокового проезда проспекта Маршала Жукова, сообщает 12 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый ехал на Citroën C5 по Народного Ополчения от улицы Генерала Симоняка в сторону Авангардной улицы и на перекрестке стал разворачиваться со скоростью порядка 3–10 км/ч — по зеленому сигналу светофора, но не убедившись в безопасности маневра. Выехав на встречную полосу, машина столкнулась с мотоциклом Yamaha, который следовал по ней прямо со скоростью около 93,5 км/ч.

От удара мотоциклиста отбросило на стойку светофора. Байкер получил тяжелые травмы. В половине одиннадцатого часа вечера того же дня он скончался в больнице от сочетанной тупой травмы головы, груди, живота и конечностей с переломами костей скелета.

Суд установил, что автомобилист «чистосердечно раскаялся» в содеянном и добровольно возместил потерпевшей стороне моральный ущерб. На иждивении у мужчины находятся беременная жена и несовершеннолетний ребенок. Водителя признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2 года.

Местные жители после ДТП отмечали, что на этом перекрестке ранее стоял знак, запрещающий разворот, но затем его сняли.