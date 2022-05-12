«Стоим в нарды играем». Водителям пришлось поскучать на «запертой» платной парковке на Восстания

Сбой в работе платной стоянки около Московского вокзала в центре Петербурга на время запер водителей за шлагбаумом. «Фонтанка» выяснила, что посадило автомобилистов под замок.

В пятом часу вечера на платной парковке на площади Восстания, около гостиницы «Октябрьская», сломалась система оплаты, и водители не могли выехать со стоянки, сообщил «Фонтанке» читатель. «Оператора нет, стоим в нарды играем», — пожаловался автомобилист.

Выяснилось, что в платежном автомате закончилась чековая лента, рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Сейчас ее уже поменяли, парковка заработала в обычном режиме, и система выпускает машины с территории стоянки.