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    «Стоим в нарды играем». Водителям пришлось поскучать на «запертой» платной парковке на Восстания

    2047
    3 комментария

    Сбой в работе платной стоянки около Московского вокзала в центре Петербурга на время запер водителей за шлагбаумом. «Фонтанка» выяснила, что посадило автомобилистов под замок.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В пятом часу вечера на платной парковке на площади Восстания, около гостиницы «Октябрьская», сломалась система оплаты, и водители не могли выехать со стоянки, сообщил «Фонтанке» читатель. «Оператора нет, стоим в нарды играем», — пожаловался автомобилист.

    Выяснилось, что в платежном автомате закончилась чековая лента, рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Сейчас ее уже поменяли, парковка заработала в обычном режиме, и система выпускает машины с территории стоянки.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (3)

    своих не бросаем
    жируют, чековая лента есть)
    BARSUKA
    а оплату за время запора скостили?
    hal9000
    Хорошо хоть не рукоблудничают..ато ведь была история с таксистом в прошлом году вроде..пока вез пассажирку успел и передернуть за рулем..
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