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    Apple начала отключать для российских пользователей оплату в AppStore с помощью телефона

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    6 комментариев


    Apple отключила оплату в AppStore со счета мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2. Для оплаты работают только мобильные номера от операторов МТС и «Билайн». Об этом 12 мая пишет ТАСС со ссылкой на техническую поддержку компании.

    «В настоящий момент в российском AppStore работают только мобильные номера от операторов «Билайн» и МТС. Другие операторы, как и карты, к сожалению, не могут использоваться для оплат. Tele2 был удален из списка поддерживаемых операторов месяц-два назад», — рассказали в техподдержке.

    В настоящий момент из-за санкций в AppStore нельзя совершать покупки с помощью российских банковских карт.

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    Комментарии (6)

    DjCvetkov
    Apple скоро в кирпич превратится. Отключат облачное хранилище, музыкальный сервис, игровой сервис, тв сервис, помимо этого фильмы будет не купить, музыку не купить, платные приложения не купить и не обновить.
    274488045
    Нам нужно делать на опережение - стоить новый антиглобальный интернет и приложения и начать распространять на другие страны. Начать с написания стандартов, чтобы глобальные корпорации не могли ничего отключать в чужой стране. Чтобы нельзя было удалено выключить платежную систему Мир. Чтобы локальные пользователи сервисов не отключались при уходе сервисов. Сервисы, которые не перейдут на новую модель нужно копировать
    NoName1234
    Оплачу ваш аккаунт со своего МТС номера + комиссия 30%. Пишите тут.
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