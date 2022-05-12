Apple начала отключать для российских пользователей оплату в AppStore с помощью телефона



Apple отключила оплату в AppStore со счета мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2. Для оплаты работают только мобильные номера от операторов МТС и «Билайн». Об этом 12 мая пишет ТАСС со ссылкой на техническую поддержку компании.

«В настоящий момент в российском AppStore работают только мобильные номера от операторов «Билайн» и МТС. Другие операторы, как и карты, к сожалению, не могут использоваться для оплат. Tele2 был удален из списка поддерживаемых операторов месяц-два назад», — рассказали в техподдержке.