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    Петербурженку оштрафовали на 10 тысяч за оговор мужа, которого могли осудить за угрозу убийством

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    Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей горожанку, которую признали виновной в оговоре мужа. Она заявила, что тот угрожал ее убить, но потом призналась во лжи.

    Как сообщает 12 мая объединенная пресс-служба городских судов, женщина заявила о преступлении ноябрьским вечером в 2020 году. По ее словам, муж набросился на нее с кухонным ножом и сказал: «Я тебя сейчас зарежу». Против мужчины возбудили уголовное дело, но потом дама признала, что историю выдумала.

    Женщина раскаялась и внесла платеж в благотворительный фонд, чтобы загладить ущерб, причиненный «общественным интересам», но все равно получила штраф.

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