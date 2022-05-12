Сотни тел на берегу и странные пятна. В чем причина массовой гибели дельфинов в Черном море

В Черном море впервые за четыре года фиксируют высокую смертность дельфинов. Причины этого кроются в инфекциях и активности рыбаков, рассказала 12 марта РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.



«С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов. Основная причина гибели дельфинов в этом сезоне в таком количестве, по нашему мнению, это эпизоотия [эпидемия среди животных], возможно вирусная инфекция. Также дельфины продолжают гибнуть, попадая в орудия лова. Об этом в том числе говорят обнаруженные в Сочи тела китообразных с отрубленными хвостами», – сказала Белей.

