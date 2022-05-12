Сотни тел на берегу и странные пятна. В чем причина массовой гибели дельфинов в Черном море

В Черном море впервые за четыре года фиксируют высокую смертность дельфинов. Причины этого кроются в инфекциях и активности рыбаков, рассказала 12 марта РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
«С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов. Основная причина гибели дельфинов в этом сезоне в таком количестве, по нашему мнению, это эпизоотия [эпидемия среди животных], возможно вирусная инфекция. Также дельфины продолжают гибнуть, попадая в орудия лова. Об этом в том числе говорят обнаруженные в Сочи тела китообразных с отрубленными хвостами», – сказала Белей.
По ее словам, при попадании в жаберную сеть дельфин запутывается в ней плавниками и тонет. Чтобы не портить сеть и достать тело, рыбакам приходится отрубать запутанный плавник или хвост уже мертвого дельфина.
В прокуратуре Краснодарского края заявили, что ведомство проводит проверку по факту очередной смерти дельфина в Туапсинском районе.
О массовой гибели дельфинов в Черном море в последние месяцы сообщают местные СМИ. По данным журналистов, сотни особей выбрасываются на побережье в Анапе, Геленджике, Сочи, Новороссийске и Крыму. Специалисты и экологи предполагают, что это происходит из-за интоксикации или вирусной инфекции, данную теорию подтверждают характерные пятна на телах мертвых дельфинов и деформированные брюшные стенки особей.