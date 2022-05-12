ПМЭФ на четыре дня выгонит грузовики с южной части КАД

На время проведения Петербургского международного экономического форума на юге КАД для безопасности запретят движение тяжелых грузовиков. Следить за соблюдением запрета будут сотрудники ГИБДД.

С 15 по 18 июня на период с 7:00 до 22:00 на участке КАД с 60-го по 104-й километр, от Софийской улицы до Гостилицкого шоссе, в связи с проведением ПМЭФ-2022 временно ограничат движение для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, сообщает 12 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для регулирования движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД.



Ограничения введут «в целях обеспечения безопасности дорожного движения». На КАД установят временные знаки и информационные щиты, информацию также выведут на табло и знаки переменной информации.