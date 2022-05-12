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    Съемки фильма «Шаляпин» временно закроют проезды у канала Грибоедова в Петербурге

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    В Петербурге с 13 мая временно ограничат движение в районе набережной канала Грибоедова из-за съемок фильма «Шаляпин». Это следует из распоряжения городского комитета по транспорту, опубликованного 12 мая.

    Движение транспорта будет временно прекращено:

    • с 15:00 13 мая до 07:00 16 мая в банковском и Москательном переулках
    • с 06:00 до 23:00 14 мая и с 10:00 15 мая до 07:00 16 мая на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Москательного переулка до дома № 41 и на четной стороне набережной канала Грибоедова от Москательного переулка до улицы Ломоносова

    Запрет остановки вводится с 00:00 часов 13 мая до 07:00 16 мая:

    • в Банковском переулке
    • в Москательном переулке
    • на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Москательного переулка до дома № 41
    • на четной стороне набережной канала Грибоедова от Москательного переулка до улицы Ломоносова

    Заявление на временное ограничение движения подала компания «Москино».

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