Съемки фильма «Шаляпин» временно закроют проезды у канала Грибоедова в Петербурге

В Петербурге с 13 мая временно ограничат движение в районе набережной канала Грибоедова из-за съемок фильма «Шаляпин». Это следует из распоряжения городского комитета по транспорту, опубликованного 12 мая.
Движение транспорта будет временно прекращено:
- с 15:00 13 мая до 07:00 16 мая в банковском и Москательном переулках
- с 06:00 до 23:00 14 мая и с 10:00 15 мая до 07:00 16 мая на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Москательного переулка до дома № 41 и на четной стороне набережной канала Грибоедова от Москательного переулка до улицы Ломоносова
Запрет остановки вводится с 00:00 часов 13 мая до 07:00 16 мая:
- в Банковском переулке
- в Москательном переулке
- на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Москательного переулка до дома № 41
- на четной стороне набережной канала Грибоедова от Москательного переулка до улицы Ломоносова
Заявление на временное ограничение движения подала компания «Москино».