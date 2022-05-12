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    Минобороны хочет получить право вырубать лес без разрешений

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    13 комментариев

    Минобороны РФ разработало проект постановления, согласно которому ведомство получит право на вырубку лесных насаждений без разрешительных документов. Документ опубликован 12 мая на портале проектов нормативных правовых актов.

    «Допускается проведение выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан) любого возраста и интенсивности вне зависимости от целевого назначения лесов для нужд обороны, без предоставления лесных участков, без установления сервитута и выдачи разрешительных документов, являющихся основанием для рубки лесных насаждений», — говорится в документе.

    Проект предполагает, что после рубки «федеральный орган исполнительной власти по вопросам обороны» должен будет в течение 30 календарных дней направить уведомление об этом властям субъекта РФ, на территории которого она проводилась. Транспортировка древесины тоже будет проходить без оформления электронных сопроводительных документов.

    Такой порядок, согласно документу, будет действовать со дня его подписания по 31 декабря 2022 года.

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    Комментарии (13)

    asvea
    Один уже все распродал министр
    Две монеты
    Даже МинОбороны признало что существующие законы слишком ограничивающие чтобы можно было хоть что-то сделать в разумные сроки без взяток.
    252674901
    Надо разрешить им и дерьмо сливать на почву и в реки.
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