Москалькова сообщила о новых моряках из России, удерживаемых на Украине

Уполномоченный по правам человека РФ получила новые обращения о гражданских моряках из России, которых удерживают на Украине.
«К нам поступило ещё сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах. По моим данным, их больше 80 сегодня. Диалог продолжается об освобождении незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне», — сказала 12 мая журналистам Татьяна Москалькова (цитата по РИА Новости).
В пресс-службе омбудсмена информагентству уточнили, что всего обратились 73 гражданских моряка.
9 мая Москалькова заявила о том, что нет никаких оснований удерживать российских моряков на территории Украины. 7 мая она рассказала об освобождении 11 членов экипажа судна «Авангард», по данным на тот момент, еще 60 моряков с семи российских судов удерживаются на судоремонтных заводах Украины.