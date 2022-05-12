Москалькова сообщила о новых моряках из России, удерживаемых на Украине

Уполномоченный по правам человека РФ получила новые обращения о гражданских моряках из России, которых удерживают на Украине.



«К нам поступило ещё сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах. По моим данным, их больше 80 сегодня. Диалог продолжается об освобождении незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне», — сказала 12 мая журналистам Татьяна Москалькова (цитата по РИА Новости).



В пресс-службе омбудсмена информагентству уточнили, что всего обратились 73 гражданских моряка.

