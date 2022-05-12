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    Боевые действия на Украине

    Москалькова сообщила о новых моряках из России, удерживаемых на Украине

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    1 комментарий

    Уполномоченный по правам человека РФ получила новые обращения о гражданских моряках из России, которых удерживают на Украине.

    «К нам поступило ещё сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах. По моим данным, их больше 80 сегодня. Диалог продолжается об освобождении незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне», — сказала 12 мая журналистам Татьяна Москалькова (цитата по РИА Новости).

    В пресс-службе омбудсмена информагентству уточнили, что всего обратились 73 гражданских моряка.

    9 мая Москалькова заявила о том, что нет никаких оснований удерживать российских моряков на территории Украины. 7 мая она рассказала об освобождении 11 членов экипажа судна «Авангард», по данным на тот момент, еще 60 моряков с семи российских судов удерживаются на судоремонтных заводах Украины.

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    Комментарии (1)

    Pilat
    А как они туда вообще попали?
    У кого в голове вместо мозга опилки?
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