Самосвал «не вывез» тяжести груза у железнодорожного переезда в Сергиево

Техническая неисправность превратила в «бутылочное горлышко» и без того узкую дорогу у железнодорожного переезда на станции Сергиево в Красносельском районе Петербурга днем 12 мая. Половину проезда там загородил поломавшийся грузовик.

На улице Свердлова, перед выездом с железнодорожного переезда на «кольцо» у вокзала на станции Сергиево, у груженого самосвала отвалилось задняя левая колесная пара, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Евгений. «КАМАЗ не вывез...» — комментирует он.

В итоге проезд к вокзалу оказался перекрыт, свободна лишь встречная полоса. По данным «Яндекс.Пробок», в результате в заторах встали и проспект Ленина, и проспект Будённого в сторону вокзала.