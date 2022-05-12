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    Самосвал «не вывез» тяжести груза у железнодорожного переезда в Сергиево

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    Техническая неисправность превратила в «бутылочное горлышко» и без того узкую дорогу у железнодорожного переезда на станции Сергиево в Красносельском районе Петербурга днем 12 мая. Половину проезда там загородил поломавшийся грузовик.

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    На улице Свердлова, перед выездом с железнодорожного переезда на «кольцо» у вокзала на станции Сергиево, у груженого самосвала отвалилось задняя левая колесная пара, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Евгений. «КАМАЗ не вывез...» — комментирует он.

    В итоге проезд к вокзалу оказался перекрыт, свободна лишь встречная полоса. По данным «Яндекс.Пробок», в результате в заторах встали и проспект Ленина, и проспект Будённого в сторону вокзала.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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