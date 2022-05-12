Проспект Большевиков и набережная Черной речки. На каких улицах ограничат движение в мае

Работы на коммуникациях, ремонты дорог и трамвайных путей в ближайшую неделю ограничат движение транспорта в десяти районах Петербурга. Об этом 12 мая информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В Невском районе уже с 14 мая ограничат движение по участку проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко, включая перекресток с улицей Подвойского. Там будут ремонтировать дорогу. Ограничения продлятся до 28 июня.

В Адмиралтейском районе Петербурга водителей потеснят ради строительства газопровода. С 16 мая по 10 июля и с 8 по 24 августа перекроют проезд по Прачечному переулку от переулка Пирогова до набережной реки Мойки и по набережной реки Мойки от улицы Глинки до Прачечного переулка.

С 16 по 27 мая в Калининском районе для прокладки канализации ограничат проезд по Лужской улице у проспекта Луначарского.

В Кировском районе в ближайшие дни вступят в силу два ограничения:

с 14 мая по 2 июня из-за ремонта трамвайных путей — на улице Маршала Казакова на пересечении с проспектом Стачек;

на пересечении с проспектом Стачек; с 16 по 21 мая и с 22 по 26 июня для прокладки газопровода — у дома 8 по Химическому переулку.

Газопровод будут прокладывать также во Фрунзенском, Колпинском, Красногвардейском и Московском районах. С 14 по 15 мая перекроют движение в одном направлении по проспекту Девятого Января от дома 15 по проспекту Девятого Января до Грузового проезда. Объезд участка предполагается по Гаражному и Грузовому проездам.

С 16 по 17 мая, с 21 по 23 мая и со 2 по 6 июня ограничат проезд по Бокситогорской улице от Новомалиновской дороги до конца улицы.

С 16 мая по 21 августа будет ограничено движение по Бугровой улице в поселке Петро-Славянка от дороги на Петро-Славянку до улицы Володарского и на Пограничной улице на перекрестке с Бугровой улицей.