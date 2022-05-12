Проспект Большевиков и набережная Черной речки. На каких улицах ограничат движение в мае

Работы на коммуникациях, ремонты дорог и трамвайных путей в ближайшую неделю ограничат движение транспорта в десяти районах Петербурга. Об этом 12 мая информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
В Адмиралтейском районе Петербурга водителей потеснят ради строительства газопровода. С 16 мая по 10 июля и с 8 по 24 августа перекроют проезд по Прачечному переулку от переулка Пирогова до набережной реки Мойки и по набережной реки Мойки от улицы Глинки до Прачечного переулка.
В Невском районе уже с 14 мая ограничат движение по участку проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко, включая перекресток с улицей Подвойского. Там будут ремонтировать дорогу. Ограничения продлятся до 28 июня.
С 16 по 27 мая в Калининском районе для прокладки канализации ограничат проезд по Лужской улице у проспекта Луначарского.
В Кировском районе в ближайшие дни вступят в силу два ограничения:
- с 14 мая по 2 июня из-за ремонта трамвайных путей — на улице Маршала Казакова на пересечении с проспектом Стачек;
- с 16 по 21 мая и с 22 по 26 июня для прокладки газопровода — у дома 8 по Химическому переулку.
Газопровод будут прокладывать также во Фрунзенском, Колпинском, Красногвардейском и Московском районах. С 14 по 15 мая перекроют движение в одном направлении по проспекту Девятого Января от дома 15 по проспекту Девятого Января до Грузового проезда. Объезд участка предполагается по Гаражному и Грузовому проездам.
С 16 по 17 мая, с 21 по 23 мая и со 2 по 6 июня ограничат проезд по Бокситогорской улице от Новомалиновской дороги до конца улицы.
С 16 мая по 21 августа будет ограничено движение по Бугровой улице в поселке Петро-Славянка от дороги на Петро-Славянку до улицы Володарского и на Пограничной улице на перекрестке с Бугровой улицей.
С 17 по 28 мая ограничат движение на перекрестке Черниговской улицы и Рыбинской улицы.
В Курортном районе с 14 по 23 мая для прокладки водопровода перекроют движение транспорта у дома 1 по Моховой улице в Зеленогорске от улицы Героев до 1-й Лесной улицы. Объехать перекрытие можно будет по Моховой улице, 2-й Лесной улице, 2-му Лесному переулку и улице Героев.
Приморский район ждут три новых ограничения:
- с 14 по 23 мая — на набережной Чёрной речки от Красногвардейского переулка до Вазаского переулка (демонтаж сетей водопровода);
- с 15 мая по 3 июня — у дома 36 по Фермскому шоссе от Поклонногорской улицы до Скобелевского проспекта (строительство газопровода);
- с 22:00 16 мая до 8:00 17 мая и с 22:00 21 июня до 8:00 22 июня — у дома 12а по улице 1-я Конная Лахта (прокладка газопровода).