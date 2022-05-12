На Парнасе в 2023 году завершат строительство детской и взрослой поликлиники

На Парнасе, в квартале, ограниченном улицами Михаила Дудина, Федора Абрамова и 4-м Верхним переулком, во втором квартале 2023 года введут в эксплуатацию детскую поликлинику, рассчитанную на 384 посещения за смену. По сообщениям компании «Главстрой Санкт-Петербург», сейчас здесь завершились монолитные работы и началось устройство крыши. Это будет четырехэтажное педиатрическое отделение для амбулаторно-поликлинического приема детей, консультаций и диагностики.
На первых двух этажах расположатся травматологическое отделение и помещения скорой помощи, кабинеты участковых врачей-педиатров и врачей-специалистов, комната здорового ребёнка и лечебно-профилактическое отделение, процедурный и прививочный кабинеты, отделения физиотерапии и лечебной физкультуры с бассейном. На третьем этаже будет дневной стационар, отделения функциональной диагностики и хирургии, кабинеты медико-социальной помощи. На четвертом — конференц-зал на 100 мест, административные, служебные и бытовые помещения.
На соседнем участке сейчас строят и поликлинику для взрослых на 960 посещений за смену — идет устройство монолитного каркаса. В поликлинике с женской консультацией и отделением скорой помощи будут вести прием участковые врачи и специалисты. В здании будут комплекс помещений водолечения с бассейном, отделение скорой помощи и травматологический пункт. Также предусмотрены дневной стационар, отделение функциональной диагностики и медицинской профилактики, конференц-зал на 100 мест. Завершить ее строительство планируется в третьем квартале 2023 года.
Для подъезда к обоим медицинским учреждениям в квартале «Северная долина» спроектируют и построят продолжение Толубеевского проезда.
Девелоперская компания, созданная промышленником Олегом Дерипаской, уже ввела в эксплуатацию 13 соцобъектов на Парнасе и в Юнтолово. Также в районе у станции метро «Парнас» уже работают медицинские центры, стоматологические клиники, аптеки и лаборатории.