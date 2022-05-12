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    В Петербурге простили зачинщика пьяного танца на корпоративе, который не пережил его товарищ

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    1 комментарий

    Колпинский райсуд Петербурга прекратил дело против мужчины, которого обвиняли в смертельном танце на корпоративе. Он помирился с близкими погибшего, и претензий никто не имеет.

    Как сообщает 12 мая объединенная пресс-служба городских судов, корпоратив проходил в конце декабря в кафе в поселке Металлострой. Фигурант по имени Михаил, уже опьянев, предложил коллеге столкнуться в танце. Тот согласился, но все пошло не по плану: мужчина получил от Михаила удар локтем в грудь, упал, ударился затылком и через несколько дней скончался в больнице.

    Михаил извинился перед близкими мужчины, загладил вред, и стороны примирились. Дело о причинении смерти по неосторожности прекратили.

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    Комментарии (1)

    Андрей_спб
    В смысле примирился с пострадавшей стороной? Воскресили примирился?
    СТ 109 УК РФ. 1. Причинение смерти по неосторожности - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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