В Петербурге простили зачинщика пьяного танца на корпоративе, который не пережил его товарищ

Колпинский райсуд Петербурга прекратил дело против мужчины, которого обвиняли в смертельном танце на корпоративе. Он помирился с близкими погибшего, и претензий никто не имеет.



Как сообщает 12 мая объединенная пресс-служба городских судов, корпоратив проходил в конце декабря в кафе в поселке Металлострой. Фигурант по имени Михаил, уже опьянев, предложил коллеге столкнуться в танце. Тот согласился, но все пошло не по плану: мужчина получил от Михаила удар локтем в грудь, упал, ударился затылком и через несколько дней скончался в больнице.

