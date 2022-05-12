В Пулковском появится новая школа на 550 учеников

В Пушкинском районе построят новую школу в рамках проекта комплексного освоения территории. Как сообщают в строительной компании «Терминал-Ресурс», строительство разноэтажного здания школы идет в рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству Санкт-Петербурга.



Новая школа рядом с ЖК «Образцовый квартал 3» сможет принять 550 учеников. В подвале здания будут технические помещения, здесь расположатся ИТП, венткамеры, водомерный узел, кабельная, бойлерная. На первом этаже будут гардеробы, помещения начальной школы, игровая, столовая на 275 мест, кабинеты психолога и логопеда, медблок, классы для уроков труда, а также два бассейна со вспомогательным помещениями.

