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    В Пулковском появится новая школа на 550 учеников

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    В Пушкинском районе построят новую школу в рамках проекта комплексного освоения территории. Как сообщают в строительной компании «Терминал-Ресурс», строительство разноэтажного здания школы идет в рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству Санкт-Петербурга.

    Новая школа рядом с ЖК «Образцовый квартал 3» сможет принять 550 учеников. В подвале здания будут технические помещения, здесь расположатся ИТП, венткамеры, водомерный узел, кабельная, бойлерная. На первом этаже будут гардеробы, помещения начальной школы, игровая, столовая на 275 мест, кабинеты психолога и логопеда, медблок, классы для уроков труда, а также два бассейна со вспомогательным помещениями.

    На втором этаже будут находиться помещения для начальных, средних и старших классов со специализированными кабинетами, помещения для кружков, актовый и два спортивных зала. На третьем этаже тоже будут учебные классы, а еще библиотека и кабинеты администрации, а на четвертом — лаборантские. Связывать все этажи будут четыре лестничные клетки и два грузопассажирских лифта.

    Застройка всего проекта занимает часть Пулковских высот площадью 316 га и относится к отделению «Пулковское» муниципального образования «Шушары».

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