Троллейбусы встали без контактной сети на круговом перекрестке Гражданского и Северного

Обрыв контактной сети затруднил движение на одном из перекрестков в Калининском районе Петербурга днем 12 мая. Провода легли на дорогу, а электротранспорт встал.
На круговом движении на пересечении Северного и Гражданского проспектов произошел обрыв контактной сети троллейбусов, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На фото с места ЧП видно, что провода упали на проезжую часть, и водители вынуждены объезжать их, что затрудняет движение на кольце.
Пользователи сервиса «Яндекс.Пробки» сообщают о том, что из-за ЧП на Гражданском проспекте в правом ряду встали троллейбусы. Наблюдается небольшой затор на самом кольце и на подъездах к нему по Северному проспекту со стороны улицы Руставели и по Гражданскому со стороны проспекта Луначарского.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», задержка в движении троллейбусов составила около 50 минут — с 12:05 до 12:53. Сейчас оно восстановлено.