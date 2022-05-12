В Москве медиаменеджера Лаврова заключили под стражу из-за нарушений условий домашнего ареста

В Москве под стражу заключили экс-гендиректора медиахолдинга «Контент Юнион С. А.» Александра Лаврова. С осени прошлого года он и ещё один экс-топ-менеджер компании Анатолий Зяблицкий находились под домашним арестом из-за обвинений в особо крупном мошенничестве — обмане соучредителей холдинга более чем на 3,5 млрд рублей.



Как сообщает 12 мая «Коммерсантъ», несмотря на ограничения, наложенные на них судом, фигуранты продолжали общаться между собой и свидетелями по делу, а также пользовались интернетом, что стало причиной для обращения следствия в суд.

По данным издания, решение по ходатайству следователей СУ СКР по Северному округу Москвы, которые просили ужесточить Лаврову меру пресечения, принял судья Савеловского райсуда Николай Мазуров. Он согласился, что обвиняемый по четвертой части 159-й статьи УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) нарушал наложенные на него ранее Преображенским райсудом ограничения и запреты: общался со свидетелями по делу, включая супругу второго фигуранта расследования, Анатолия Зяблицкого, и выходил со своего ноутбука в интернет, где искал сайты с информацией о «финансово-экономической деятельности различных организаций». Доказательством нарушений стали результаты обыска, проведённого в квартире Лаврова в середине марта. Сам Лавров и его защитник настаивали, что телефоном и компьютером пользовались родственники, которые живут вместе с обвиняемым.



Тем не менее суд нашёл весомыми протоколы осмотра обнаруженных гаджетов: Александра Лаврова взяли под стражу в зале суда минимум до 24 июня. По словам его адвоката Евгения Рубинштейна, решение Савеловского суда уже было обжаловано как «абсолютно незаконное». Он добавил, что считает это «ещё одним способом оказать давление» на его подзащитного, который по-прежнему отрицает свою вину.

Между тем представитель потерпевшей стороны адвокат Максим Божко заявил, что как он, так и его доверители удовлетворены вынесенным решением. Он назвал «закономерным» обращение СКР в суд, поскольку были выявлены попытки воспрепятствования ходу расследования и оказания давления на свидетелей.

Примечательно, что это было второе заседание Савеловского суда по вопросу ужесточения меры пресечения для Зяблицкого и Лаврова. До этого следователи СКР обратились с ходатайством спустя несколько дней после обыска у Лаврова, но суд не принял предоставленные аргументы. Представители прокуратуры написали апелляционное определение, после чего Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции. Материалы были направлены на новое рассмотрение в другом составе суда.

