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    Internet Archive хотят оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

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    4 комментария


    Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол Роскомнадзора, составленный в отношении американской организации Internet Archive из-за отказа удалять запрещенный в РФ контент. Об этом 12 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

    «В суд поступил административный материал в отношении некоммерческой организации Internet Archive, обвиняемой в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной). Судебное заседание пройдет 16 июня», — рассказали в суде.

    За такое правонарушение Internet Archive грозит штраф до 4 млн рублей. По данным суда, претензии РКН связаны с неудалением экстремистской и запрещенной информации на территории РФ, также речь идет о распространении информации о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

    Internet Archive основали в 1996 году в Сан-Франциско американским программистом Брюстером Кейлом. Архив предоставляет всеобщий доступ к накоплению в интернете информации. В нем находится множество архивированных веб-сайтов, оцифрованных книг, аудио и видео файлов, игр и программного обеспечения.

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    Комментарии (4)

    СлаваРоссии
    В сша за такое уже закрыли бы и в Гуантанамо руководство сослали бы.
    angel of death
    они скорее всего иностранная организация, и подчиняются зарубежному законодательству той страны, где зарегистрированы... =Р

    книжки по Международным Отношениям и Международному Законодательству даже не открывались - ни в МИДе походу, ни в российских судах...

    так что все свои хотелки могут смело отправлять "на деревню дедушке, в бункер"
    alexadmin
    Жечь архивы - любимое занятие
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