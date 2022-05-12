Internet Archive хотят оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол Роскомнадзора, составленный в отношении американской организации Internet Archive из-за отказа удалять запрещенный в РФ контент. Об этом 12 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.
«В суд поступил административный материал в отношении некоммерческой организации Internet Archive, обвиняемой в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной). Судебное заседание пройдет 16 июня», — рассказали в суде.
За такое правонарушение Internet Archive грозит штраф до 4 млн рублей. По данным суда, претензии РКН связаны с неудалением экстремистской и запрещенной информации на территории РФ, также речь идет о распространении информации о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.