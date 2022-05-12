Евро продолжает падать — уже 68 рублей

Курсы евро и доллара на Мосбирже 12 мая продолжают падение.
К 11:55 евро опустился до 68 рублей впервые с января 2020 года.
Курс доллара к этому времени снизился до 65,1 рубля.
Сейчас
+13˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, дождь
Ощущается как 11
4 м/с, ю-з
747мм
63%
Пробки
4/10
Курсы евро и доллара на Мосбирже 12 мая продолжают падение.
К 11:55 евро опустился до 68 рублей впервые с января 2020 года.
Курс доллара к этому времени снизился до 65,1 рубля.
Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
11 мая 2022, 16:41ЦБ чуть повысил курсы доллара и евро на четверг
26 января 2022, 19:06Евро впервые с июля поднялся выше 90 рублей
25 апреля 2022, 12:23Евро на Мосбирже упал до уровня позапрошлого лета
08 апреля 2022, 17:42ЦБ понизил официальный курс доллара и евро примерно на полтора рубля
12 мая 2022, 10:57Евро упал до уровня 2-летней давности
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter