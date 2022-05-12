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    Евро продолжает падать — уже 68 рублей

    1977
    24 комментария

    Курсы евро и доллара на Мосбирже 12 мая продолжают падение.

    К 11:55 евро опустился до 68 рублей впервые с января 2020 года.

    Курс доллара к этому времени снизился до 65,1 рубля.

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    Комментарии (24)

    Игoрь
    Блин, я свои запасы по 75 в 19-м брал етить-колотить(( Когда уже хотя бы по 200... я скинуть не успел((
    michailPotapov
    а где купить его ну не по 68 а хотя бы по 80р
    СлаваРоссии
    Доллар и евро не обеспечены ничем, кроме нато и пентагона.
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