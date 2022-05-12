Мать бывшего замглавы департамента Минобороны обманули на 900 тыс. долл.

Мошенники выманили 900 тысяч долларов США у матери бывшего заместителя главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова, осуждённого за взятки почти на 8 лет колонии строгого режима. Они обещали женщине снизить сыну наказание. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«По заявлению Горшколеповой Ю. П. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ ). В ходе предварительного следствия был установлен один из мошенников, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им оказался генеральный директор ООО «Планета права регион» Солнышкин Александр Александрович , скрывшийся от следователей за границу и объявленный в международный и межгосударственный розыск», — рассказал собеседник агентства.

