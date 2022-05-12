Мать бывшего замглавы департамента Минобороны обманули на 900 тыс. долл.

Мошенники выманили 900 тысяч долларов США у матери бывшего заместителя главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова, осуждённого за взятки почти на 8 лет колонии строгого режима. Они обещали женщине снизить сыну наказание. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По заявлению
По его словам, Солнышкин и другие неустановленные лица заверили мать Горшколепова, что окажут сыну «квалифицированную юридическую помощь», и обещали «более мягкий приговор по результатам рассмотрения уголовного дела». За это они попросили 900 тысяч долларов США.
Они скрылись от следствия, один из фигурантов объявлен в международный розыск.