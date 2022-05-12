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    Мать бывшего замглавы департамента Минобороны обманули на 900 тыс. долл.

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    12 комментариев

    Мошенники выманили 900 тысяч долларов США у матери бывшего заместителя главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова, осуждённого за взятки почти на 8 лет колонии строгого режима. Они обещали женщине снизить сыну наказание. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «По заявлению Горшколеповой Ю. П. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного следствия был установлен один из мошенников, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им оказался генеральный директор ООО «Планета права регион» Солнышкин Александр Александрович, скрывшийся от следователей за границу и объявленный в международный и межгосударственный розыск», — рассказал собеседник агентства.

    По его словам, Солнышкин и другие неустановленные лица заверили мать Горшколепова, что окажут сыну «квалифицированную юридическую помощь», и обещали «более мягкий приговор по результатам рассмотрения уголовного дела». За это они попросили 900 тысяч долларов США.

    Они скрылись от следствия, один из фигурантов объявлен в международный розыск.

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    Комментарии (12)

    Avs7153
    Не боги горшки лепят.
    265101847
    И я так понимаю, не последнее выманили?
    Басик
    > а почему ещё в процессе следствия не установили и не арестовали активы?

    "Несмотря на то, что Александр Горшколепов признал вину лишь частично, следствие и военная прокуратура все равно заключили с ним досудебное соглашение"
    Поделился видимо вовремя.
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