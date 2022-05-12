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    Из-за решения ЦБ Сбербанк сократит размер бонусов по программе лояльности

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    2 комментария

    С начала июня Сбербанк сократит размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые категории товаров. Решение связано со снижением размера эквайринговой комиссии по требованию Банка России.

    Как сообщает РБК 12 мая, ссылаясь на представителя Сбербанка, изменения будут действовать с 1 июня до 31 августа текущего года.

    В программе лояльности Сбербанк вместо рублей начисляет бонусы по курсу «один бонус — один рубль». С их помощью можно оплачивать до 99 % стоимости покупки в магазинах, которые являются партнёрами программы, а также возмещать оплату за ЖКХ, кредиты и штрафы. Список применений на этом не заканчивается.

    По данным издания, летом Сбербанк снизит размер начисляемых баллов с 0,5 % до 0,3 % от суммы покупки. Уменьшение затронет категории: «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома».

    Помимо этого, размер повышенных бонусов уменьшится в категориях, попадающих под ограничения ЦБ. Тогда как необходимая для начисления повышенных баллов сумма безналичных трат за месяц по золотым картам Сбербанка увеличится с 15 до 25 тысяч рублей.

    Ранее Банк России сообщил об установлении максимального значения эквайринговых комиссий на уровне 1 % за оплату с помощью карт социально значимых товаров и услуг на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года. При этом размер интерчейнджа — основы эквайринговой комиссии — был установлен на уровне 0,7 %.

    ЦБ указал, что сниженные эквайринговые комиссии распространяются на такие виды деятельности, как розничная продажа продуктов питания, оплата потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также услуг в сферах связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров.

    После решения Банка России размер кешбэка уже снизили несколько крупных банков, в их числе «Тинькофф», Росбанк, «Русский стандарт» и Газпромбанк. С 16 мая размер кешбэка сократит и Райффайзенбанк.

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    Комментарии (2)

    atf
    Пользуйтесь дальше сбером.
    hal9000
    Да блин .там сейчас вообще какой то треш творится в этих программах..например в ВТБ там товар который можно взять за бонусы в два ато и в три раза выше рыночной..и в итоге бонусы тратишь и покупаешь дороже чем в магазине..я понимаю дурят народ...но не до такой же степени..меру надо же знать мне каЭтся
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