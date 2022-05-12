Из-за решения ЦБ Сбербанк сократит размер бонусов по программе лояльности

С начала июня Сбербанк сократит размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые категории товаров. Решение связано со снижением размера эквайринговой комиссии по требованию Банка России.
Как сообщает РБК 12 мая, ссылаясь на представителя Сбербанка, изменения будут действовать с 1 июня до 31 августа текущего года.
В программе лояльности Сбербанк вместо рублей начисляет бонусы по курсу «один бонус — один рубль». С их помощью можно оплачивать до
По данным издания, летом Сбербанк снизит размер начисляемых баллов с
Помимо этого, размер повышенных бонусов уменьшится в категориях, попадающих под ограничения ЦБ. Тогда как необходимая для начисления повышенных баллов сумма безналичных трат за месяц по золотым картам Сбербанка увеличится с 15 до 25 тысяч рублей.
Ранее Банк России сообщил об установлении максимального значения эквайринговых комиссий на уровне
ЦБ указал, что сниженные эквайринговые комиссии распространяются на такие виды деятельности, как розничная продажа продуктов питания, оплата потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также услуг в сферах связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров.
После решения Банка России размер кешбэка уже снизили несколько крупных банков, в их числе «Тинькофф», Росбанк, «Русский стандарт» и Газпромбанк. С 16 мая размер кешбэка сократит и Райффайзенбанк.