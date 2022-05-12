Из-за решения ЦБ Сбербанк сократит размер бонусов по программе лояльности

С начала июня Сбербанк сократит размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые категории товаров. Решение связано со снижением размера эквайринговой комиссии по требованию Банка России.



Как сообщает РБК 12 мая, ссылаясь на представителя Сбербанка, изменения будут действовать с 1 июня до 31 августа текущего года.

