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    Евро упал до уровня 2-летней давности

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    8 комментариев

    Курс евро на Московский бирже 12 мая установил небольшой рекорд. Он снизился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года.

    Курс доллара тоже движется вниз. К 10:58 он достиг 65,9 рубля.

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    Комментарии (8)

    FedorGr
    33 копейки, лето 1988 года. Мечтаю просто. И главное ведь купить можно. Только не знаешь где продают.
    Vasya11
    Интересно! Как будет выглядеть обклеенный сортир евриками мозаикой и баксами пирамидками?
    Чисто для сравнения с 1991 годом.
    AndrewBarsik
    Я не ем евро и поэтому меня не интересует его "курс". А вот морская капуста, салат из которой я ем, подорожала за три месяца ровно в ДВА РАЗА!!!
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