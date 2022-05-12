Евро упал до уровня 2-летней давности

Курс евро на Московский бирже 12 мая установил небольшой рекорд. Он снизился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года.
Курс доллара тоже движется вниз. К 10:58 он достиг 65,9 рубля.
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Курс евро на Московский бирже 12 мая установил небольшой рекорд. Он снизился до 69 рублей впервые с февраля 2020 года.
Курс доллара тоже движется вниз. К 10:58 он достиг 65,9 рубля.
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