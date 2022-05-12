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    На обход Мурино в створе Пискарёвского выделяют 2,2 млрд рублей

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    2 комментария

    Проект обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта сделал ещё один шаг. Заявка Ленобласти на предоставление инфраструктурного кредита удовлетворена. Контракт планируется заключить в этом году.

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    «2,2 млрд рублей из федерального бюджета предусматриваются региону на 2024–2025 годы для строительства обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта. В начале этого года область получила почти 9 млрд рублей в качестве инфраструктурных кредитов на этот объект, стройку развязки с Мурманским шоссе в Кудрово и продолжение расширения Колтушского шоссе от Суоранды в сторону Колтушей», — сообщила 12 мая областная администрация.

    В дорожном комитете Ленобласти добавили, что проектная документация областной части обхода Мурино сейчас проходит государственную экспертизу. Контракт на строительство объекта «Ленавтодор» намерен заключить в этом году.

    Благодаря механизму инфраструктурных кредитов, область привлекла в общей сложности 11 млрд рублей. Они направлены на реализацию важных дорожных дорожных проектов, отмечают в администрации.

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    Комментарии (2)

    265055770
    Что такое "обход Мурино"? Кто его будет обходить и зачем?
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