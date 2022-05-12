На обход Мурино в створе Пискарёвского выделяют 2,2 млрд рублей

Проект обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта сделал ещё один шаг. Заявка Ленобласти на предоставление инфраструктурного кредита удовлетворена. Контракт планируется заключить в этом году.

Развязка с КАД в западном Мурино

Развязка с КАД в западном Мурино

Развязка с КАД в западном Мурино

«2,2 млрд рублей из федерального бюджета предусматриваются региону на 2024–2025 годы для строительства обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта. В начале этого года область получила почти 9 млрд рублей в качестве инфраструктурных кредитов на этот объект, стройку развязки с Мурманским шоссе в Кудрово и продолжение расширения Колтушского шоссе от Суоранды в сторону Колтушей», — сообщила 12 мая областная администрация.

В дорожном комитете Ленобласти добавили, что проектная документация областной части обхода Мурино сейчас проходит государственную экспертизу. Контракт на строительство объекта «Ленавтодор» намерен заключить в этом году.



Благодаря механизму инфраструктурных кредитов, область привлекла в общей сложности 11 млрд рублей. Они направлены на реализацию важных дорожных дорожных проектов, отмечают в администрации.

