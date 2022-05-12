Человек погиб при взрыве пороха в воинской части под Хабаровском

Один человек погиб и несколько пострадали при взрыве пороха в воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края. Об этом 12 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



«Взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов. Один человек получил смертельные ранения, еще несколько пострадали. Причины устанавливаются», — рассказал собеседник агентства.



Инцидент действительно был, но поселковые пожарные не привлекались, сообщили в администрации Эльбанского городского поселения, в которое входит Тейсин. Там также добавили, что в Эльбанскую больницу доставили двух человек.

