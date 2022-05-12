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    Человек погиб при взрыве пороха в воинской части под Хабаровском

    1341
    4 комментария

    Один человек погиб и несколько пострадали при взрыве пороха в воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края. Об этом 12 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    «Взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов. Один человек получил смертельные ранения, еще несколько пострадали. Причины устанавливаются», — рассказал собеседник агентства.

    Инцидент действительно был, но поселковые пожарные не привлекались, сообщили в администрации Эльбанского городского поселения, в которое входит Тейсин. Там также добавили, что в Эльбанскую больницу доставили двух человек.

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    Комментарии (4)

    263778851
    Может Байрактар ТБ-2
    своих не бросаем
    опять курил
    274752513
    при хлопке средней силы один человек испытал трудности с переработкой атмосферного кислорода, так лучше.
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