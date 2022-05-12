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    Неработающий светофор собрал «феерическую пробку» на перекрестке Кубинской и Благодатной

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    На одном из перекрестков Московского района Петербурга утром 12 мая случился транспортный коллапс из-за поломавшегося светофора. Улицы у съезда с ЗСД оказались загружены на максимум.

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    На пересечении Кубинской и Благодатной улиц не работает светофор, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». «Пробка феерическая. Объезжайте!» — предупреждают они водителей.

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    По данным «Яндекс.Пробок», Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе оказались загружены на максимальные 10 баллов вместо обычных пяти. На Благодатной — тоже затор, но не такой сильный. Кроме того, плотно забиты съезды с Западного скоростного диаметра.

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    Фото: «Мегаполис»

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