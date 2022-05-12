Доллар на открытии Мосбиржи пошёл вниз, а евро вверх

На открытии торгов Московский биржи 12 мая курс доллара снижается на 0,4%, до 66,93 рубля. Евро растет на 0,71%, до 71 рубля.
Индекс Мосбиржи снижается на 0,2%, РТС — на 0,63%.
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На открытии торгов Московский биржи 12 мая курс доллара снижается на 0,4%, до 66,93 рубля. Евро растет на 0,71%, до 71 рубля.
Индекс Мосбиржи снижается на 0,2%, РТС — на 0,63%.
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