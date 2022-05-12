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    ФСБ сообщила о задержании человека, готовившего взрывы в Курске

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    1 комментарий

    ФСБ 12 мая сообщает о задержании в Курской области россиянина, готовившего теракт. У него, по данным ведомства, изъяты две самодельные бомбы, травматическое оружие, а также нацистская литература.

    Как передаёт РИА Новости, местный житель якобы собирался устроить взрывы на объектах инфраструктуры Курска, где находится много людей, и уехать на Украину.

    Его целью в ФСБ называют дестабилизацию работы властных органов, а также «воздействие на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

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    Комментарии (1)

    Кровокрас
    Это теперь ежедневная сводка будет, привыкаем.
    Спасибо Путину за это, кстати.
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