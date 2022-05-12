ФСБ сообщила о задержании человека, готовившего взрывы в Курске

ФСБ 12 мая сообщает о задержании в Курской области россиянина, готовившего теракт. У него, по данным ведомства, изъяты две самодельные бомбы, травматическое оружие, а также нацистская литература.

Как передаёт РИА Новости, местный житель якобы собирался устроить взрывы на объектах инфраструктуры Курска, где находится много людей, и уехать на Украину.

Его целью в ФСБ называют дестабилизацию работы властных органов, а также «воздействие на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».