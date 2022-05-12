Пассажирский самолёт в Китае загорелся при взлёте, десятки людей пострадали

На юго-западе КНР 12 мая в аэропорту выкатился за полосу и загорелся самолёт, на борту которого находились 122 человека. Все эвакуированы, как минимум 40 пострадали. Посольство России в Китае выясняет, не было ли среди них россиян. Об этом сообщает ТАСС.
«Посольство [находится] на связи с местными властями, выясняет, были ли на борту граждане РФ», — заявил агентству пресс-атташе посольства Георгий Егоров.
Пассажирский борт авиакомпании Tibet Airlines выполнял рейс TV9833 из Чунцина в Ньингчи (Тибетский автономный район). Инцидент произошёл в городе Чунцин в 8:09 по местному времени (3:09 мск) во время взлета воздушного судна. Причина ЧП устанавливается. Международный аэропорт Цзянбэй Чунцина уже вернулся к штатному режиму работы.
* * *
Позже ТАСС со ссылкой на посольство РФ в КНР сообщило, что на борту загоревшегося в Китае самолета не было иностранных граждан.