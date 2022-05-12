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    Пассажирский самолёт в Китае загорелся при взлёте, десятки людей пострадали

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    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    На юго-западе КНР 12 мая в аэропорту выкатился за полосу и загорелся самолёт, на борту которого находились 122 человека. Все эвакуированы, как минимум 40 пострадали. Посольство России в Китае выясняет, не было ли среди них россиян. Об этом сообщает ТАСС.

    «Посольство [находится] на связи с местными властями, выясняет, были ли на борту граждане РФ», — заявил агентству пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

    Пассажирский борт авиакомпании Tibet Airlines выполнял рейс TV9833 из Чунцина в Ньингчи (Тибетский автономный район). Инцидент произошёл в городе Чунцин в 8:09 по местному времени (3:09 мск) во время взлета воздушного судна. Причина ЧП устанавливается. Международный аэропорт Цзянбэй Чунцина уже вернулся к штатному режиму работы.

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    Позже ТАСС со ссылкой на посольство РФ в КНР сообщило, что на борту загоревшегося в Китае самолета не было иностранных граждан.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube

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