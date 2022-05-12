Годовалый малыш из Ленобласти впал в кому. Результаты анализов показали следы наркотика

Годовалый мальчик был доставлен в больницу из дома в деревне Бережки Волховского района Ленобласти. По непонятной причине ребенок впал в кому. Исследование биоматериалов выявило следы наркотика. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 мая.



Малыша увезли на скорой во вторник ночью. В среду были готовы результаты анализов. В крови пациента нашли следы наркотика растительного происхождения. Где мог мальчик найти его, неизвестно.



Семья, в которой родился ребенок, неполная. 31-летняя мать воспитывает троих детей, у всех разные фамилии.

