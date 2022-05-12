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    Годовалый малыш из Ленобласти впал в кому. Результаты анализов показали следы наркотика

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    1 комментарий

    Годовалый мальчик был доставлен в больницу из дома в деревне Бережки Волховского района Ленобласти. По непонятной причине ребенок впал в кому. Исследование биоматериалов выявило следы наркотика. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 мая.

    Малыша увезли на скорой во вторник ночью. В среду были готовы результаты анализов. В крови пациента нашли следы наркотика растительного происхождения. Где мог мальчик найти его, неизвестно.

    Семья, в которой родился ребенок, неполная. 31-летняя мать воспитывает троих детей, у всех разные фамилии.

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    Комментарии (1)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    подозрительно ....

    для чего кому-то нужен этот ребёнок?
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