Ракета полетела в окно петербуржцу в ответ на претензии

20-летний житель Сосновой Поляны решил конфликт со старшим соседом по улице с помощью ракетницы. Вот только теперь любитель эффектной мести сидит в ИВС и ждет избрания меры пресечения по делу о хулиганстве. Об этом 12 мая стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).



Поздним вечером вторника в дежурную часть позвонил 45-летний житель улицы Пионерстроя. Он сообщил, что по его окнам палят из ракетницы. Спустя 10 минут на месте были патрульные. Они задержали 20-летнего стрелка с «Сигналом охотника». Было установлено, что в ходе словесного конфликта с заявителем он запустил ракету в сторону окон оппонента.

