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    Ракета полетела в окно петербуржцу в ответ на претензии

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    2 комментария

    20-летний житель Сосновой Поляны решил конфликт со старшим соседом по улице с помощью ракетницы. Вот только теперь любитель эффектной мести сидит в ИВС и ждет избрания меры пресечения по делу о хулиганстве. Об этом 12 мая стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    Поздним вечером вторника в дежурную часть позвонил 45-летний житель улицы Пионерстроя. Он сообщил, что по его окнам палят из ракетницы. Спустя 10 минут на месте были патрульные. Они задержали 20-летнего стрелка с «Сигналом охотника». Было установлено, что в ходе словесного конфликта с заявителем он запустил ракету в сторону окон оппонента.

    Хоть имущество 45-летнего мужчины не было повреждено, уголовное дело всё-таки возбудили. У подозреваемого изъяли ракетницу и бутылку из-под алкоголя.

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    Комментарии (2)

    Opioman
    А надо было всего лишь сказать что тот не играл ему военные песни и тут же бы простили все
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