Два товарища распылили баллончик в кассира «Дикси» и убежали с туалетной бумагой и памперсами

Полиция Московского района Петербурга ищет двух мужчин, похитивших туалетную бумагу, памперсы и печенье из «Дикси» на улице Пилотов. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 12 мая.



Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть главка накануне ночью. Выяснилось, что около 3 часов пара покупателей устроила склоку со стажером из Узбекистана. Его кассовый аппарат завис, а товарищи, по-видимому, очень торопились. В итоге один из них распылил в лицо сотруднику магазина баллончик с перцовым газом, и они покинули супермаркет с продуктами, не заплатив 9 754 рубля.

