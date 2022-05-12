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    Два товарища распылили баллончик в кассира «Дикси» и убежали с туалетной бумагой и памперсами

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    12 комментариев

    Полиция Московского района Петербурга ищет двух мужчин, похитивших туалетную бумагу, памперсы и печенье из «Дикси» на улице Пилотов. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 12 мая.

    Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть главка накануне ночью. Выяснилось, что около 3 часов пара покупателей устроила склоку со стажером из Узбекистана. Его кассовый аппарат завис, а товарищи, по-видимому, очень торопились. В итоге один из них распылил в лицо сотруднику магазина баллончик с перцовым газом, и они покинули супермаркет с продуктами, не заплатив 9 754 рубля.

    Похитители попали в объективы камер видеонаблюдения. Это невысокие мужчины 30–35 лет с русыми короткими волосами. На одном была черная куртка, на другом — белая футболка и шорты. Особая примета — татуировка в виде рукава на правой руке.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (12)

    Cashmare
    ну собссна, в дикси к любой покупке надо сразу брать бумагу и памперсы, такого количества тухлятины, как там, мне ни в одном суперлабазе не попадалось
    Vasya11
    Подвальная жизнь сказывается.
    И как им удалось через тройной кордон в дикси оказаться?
    Прям мистика какая-то.
    265056402
    ну есля пятёрочка выручает, дикси проучит
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