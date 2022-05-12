    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, ю-з

    749мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.84eur72.63
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Медики спасают человека после кухонного пожара в Шушарах

    737
    обсудить

    Около часа тушили ночной пожар в Пушкинском районе Петербурга.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 12 мая в 00:59 поступил вызов на Колпинское шоссе, 57. Там на территории Детскосельский (Шушары) загорелась кухня в однокомнатной квартире. Огонь охватил 6 квадратных метров.

    На место выехали три пожарных расчёта — 15 сотрудников МЧС. К 02:01 они ликвидировали возгорание. Пострадала женщина, её госпитализировали.

    Местные жители в группе «Детскосельский Онлайн | Пушкинский район» во «ВКонтакте» пишут, что горела квартира на пятом этаже, «спасибо прохожим, которые оперативно вызвали пожарных по 112». Пострадала хозяйка. «Врачи сказали что хозяйка живая и жить будет», — отмечают в комментариях.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close