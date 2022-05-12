Медики спасают человека после кухонного пожара в Шушарах

Около часа тушили ночной пожар в Пушкинском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 12 мая в 00:59 поступил вызов на Колпинское шоссе, 57. Там на территории Детскосельский (Шушары) загорелась кухня в однокомнатной квартире. Огонь охватил 6 квадратных метров.
На место выехали три пожарных расчёта — 15 сотрудников МЧС. К 02:01 они ликвидировали возгорание. Пострадала женщина, её госпитализировали.
Местные жители в группе «Детскосельский Онлайн | Пушкинский район» во «ВКонтакте» пишут, что горела квартира на пятом этаже, «спасибо прохожим, которые оперативно вызвали пожарных по 112». Пострадала хозяйка. «Врачи сказали что хозяйка живая и жить будет», — отмечают в комментариях.