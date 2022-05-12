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    «Один из самых существенных вызовов с 1990-х годов». ЦБ дал прогноз состояния российской экономики

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    1 комментарий

    Ситуация в экономике в 2022 году станет одним из самых серьезных вызовов для России, начиная с 1990-х годов, сообщает Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике, который 11 мая опубликован на сайте регулятора.

    «К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 года — один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов»,— отмечается в документе. ЦБ ожидает, что падение ВВП в 2022 году составит от 8 до 10 процентов.

    Сокращение внешней торговли, как указывает регулятор, приведет к тому, что доля экспорта будет ниже, чем средние исторические значение, а выпуск будет сконцентрирован на производстве для потребностей внутреннего рынка. Также, как говорится в докладе, можно ожидать сокращения частных инвестиций.

    ЦБ прогнозирует, что действующие санкции против России сохранятся на протяжении всего прогнозного горизонта, до 2024 года.

    Регулятор добавляет, что экономика России будет адаптироваться к ситуации в два этапа. Первый уже начался и займет около 1,5–2 лет, в течение которых ЦБ и правительство будут поддерживать стабильность цен. На втором этапе начнется стабилизация. По прогнозу, темпы роста ВВП по итогам 2023 года могут быть на уровне 0–3%, а в 2024 году рост ВВП составит 2,5–3,5% при прогнозируемой инфляции в 4%.

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    Комментарии (1)

    Савва Морозов
    Набиуллина ещё бы сказала - покупайте хлеб и воду.
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