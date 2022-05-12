На вечерних дорогах Петербурга сбили девушку и мотоциклиста

Две серьёзные аварии произошли вечером среды в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.



Как рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП» 11 мая, около дома 84 на проспекте Просвещения легковушка сбила девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Судя по снимкам, удар пришёлся на лобовое стекло и капот — передняя часть машины деформирована.

«Девушка в машине реанимации, без сознания. Звук удара был слышен даже с закрытыми окнами, обувь девушки откинуло на соседнюю полосу», — поделился автор записи.