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    На вечерних дорогах Петербурга сбили девушку и мотоциклиста

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    1 комментарий

    Две серьёзные аварии произошли вечером среды в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

    Как рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП» 11 мая, около дома 84 на проспекте Просвещения легковушка сбила девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Судя по снимкам, удар пришёлся на лобовое стекло и капот — передняя часть машины деформирована.

    «Девушка в машине реанимации, без сознания. Звук удара был слышен даже с закрытыми окнами, обувь девушки откинуло на соседнюю полосу», — поделился автор записи.

    В Выборгском районе города на улице Есенина 26/1 столкнулись легковая машина и мотоцикл, рассказал петербуржец в той же группе. На фотографии, опубликованной в сообществе, водитель двухколёсного транспортного средства лежит на земле, держась за ногу.

    «Живой, судя по всему, повреждена нога, везли на скорой», — добавил очевидец.

    «Фонтанка» запросила комментарии по факту обеих аварий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии (1)

    AlBerkut
    По 1 фото с просвета. Это переход, что в паре сотен метров от м. Гражданский проспект, так?
    Он регулируемый, со светофором. Кто на какой сигнал шёл и на какой низко летел?
    Разулась... Плохая 'примета', очень.......
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