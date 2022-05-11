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    «Что нам гости привезли»: массовые праздники в Петербурге заставили насторожиться Роспотребнадзор

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    Коронавирус в Петербурге четыре недели демонстрирует стабильность, однако радоваться пока рано – после праздников нужно наблюдать за ситуацией, заявила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

    «Я бы всё-таки не очень радовалась, что у нас все закончится и всё будет отлично, – сказала Башкетова 11 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». – Плюс массовые праздники, которые у нас прошли. Надо посмотреть порядка двух недель, чтобы мы понимали, что нам гости привезли».

    Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, также присутствующий в студии, предупредил, что за последний месяц высокие цифры заболеваемости фиксировались в Германии, Франции и других странах Европы. И напомнил, что между европейскими и российскими вспышками ковида задержка обычно составляла месяц.

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