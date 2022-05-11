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    Венсан Кассель сыграет в триллере про связь с умершими

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    Венсан Кассель снимется в новом фильме всемирно известного создателя триллеров Дэвида Кроненберга («Муха», «Пятница 13-е», «Оправданная жестокость»). Об этом 11 мая сообщило издание Variety. Фильм «Саван» расскажет о связи с миром умерших людей.

    Венсан Кассель сыграет роль талантливого бизнесмена с нестандартными идеями. Он изобретает устройство для связи с умершим, которое встраивается в саван покойника. Изобретение становится популярным во всем мире, но тут происходит волна кладбищенского вандализма, в которой страдает и могила жены главного героя. Благодаря своему устройству он узнает, кто это устроил и как это связано с тайнами его бывшего брака.

    Кассель уже работал с Кроненбергом над фильмами «Опасный метод» о Юнге и Фрейде и «Порок на экспорт» о русской мафии.

    Съемки «Савана» начнутся в марте 2023 года.

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