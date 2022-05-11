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    UniCredit начала предварительные переговоры о продаже дочернего банка в России

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    Итальянская банковская группа UniCredit ведёт предварительные переговоры о продаже дочернего банка в России. Она приступила к ним после проявления внимания со стороны организаций и компаний, заинтересованных в получении банковской лицензии в РФ.

    Как передаёт 11 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, UniCredit рассматривает и другие варианты развития событий, помимо продажи.

    Отмечается, что в первом квартале UniCredit зарезервировала 1,3 млрд евро на возможные потери по ссудам. Этот денежный объём почти полностью приходится на риски в России.

    UniCredit, австрийский Raiffeisen Bank International AG и французский Societe Generale SA — три ведущих западноевропейских кредитора в России. Последний договорился о продаже российского банка группе «Интеррос» Владимира Потанина. Между тем Raiffeisen заявлял, что к нему также обращались покупатели.

    По словам собеседников агентства, глава группы Андреа Орчел стремится получить выгоду от любой сделки и исключает те из них, которые могут ударить по запасам капитала UniCredit. Предварительная стадия переговоров означает, что они все ещё могут сорваться.

    В марте Орчел сообщал, что в рамках срочного пересмотра своего бизнеса в России группа рассматривает возможность ухода из страны.

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