UniCredit начала предварительные переговоры о продаже дочернего банка в России

Итальянская банковская группа UniCredit ведёт предварительные переговоры о продаже дочернего банка в России. Она приступила к ним после проявления внимания со стороны организаций и компаний, заинтересованных в получении банковской лицензии в РФ.



Как передаёт 11 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, UniCredit рассматривает и другие варианты развития событий, помимо продажи.



Отмечается, что в первом квартале UniCredit зарезервировала 1,3 млрд евро на возможные потери по ссудам. Этот денежный объём почти полностью приходится на риски в России.

