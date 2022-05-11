Жителя Рязани приговорили к пожизненному сроку за убийство шумной компании, мешавшей спать его детям

Жителя Рязани, застрелившего пять человек из-за шума под окнами, приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.



Как установил суд, 4 апреля 2020 года под окнами квартиры мужчины около 10 часов вечера чересчур громко проводила время компания, которая мешала детям заснуть. Вспыхнул конфликт, и осужденный с охотничьим карабином вышел в подъезд. Застрелив на месте троих потерпевших, осужденный пустился в погоню за супружеской парой, которую также убил тремя выстрелами.

