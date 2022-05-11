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    Жителя Рязани приговорили к пожизненному сроку за убийство шумной компании, мешавшей спать его детям

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    16 комментариев

    Жителя Рязани, застрелившего пять человек из-за шума под окнами, приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

    Как установил суд, 4 апреля 2020 года под окнами квартиры мужчины около 10 часов вечера чересчур громко проводила время компания, которая мешала детям заснуть. Вспыхнул конфликт, и осужденный с охотничьим карабином вышел в подъезд. Застрелив на месте троих потерпевших, осужденный пустился в погоню за супружеской парой, которую также убил тремя выстрелами.

    Суд признал мужчину виновным в убийстве двух и более лиц и приговорил к пожизненному лишению свободы. Также был удовлетворен гражданский иск одной из потерпевших о компенсации морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

    Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

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    Комментарии (16)

    Ulster
    В полицию забыл позвонить. За то дети выспались.
    267081996
    Жалко чувака...
    severt
    Так а что еще делать в Рязани то. Обычные дела для тех мест
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