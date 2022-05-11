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    В Пулково у «забывчивой» пассажирки нашли 45 тысяч евро. Она прятала купюры в багаже

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    7 комментариев

    Крупную сумму денег решила скрыть от глаз таможенников россиянка, прилетевшая в Пулково из Турции. Об этом 11 мая рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

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    Инспектору в петербургском аэропорту женщина сказала, что не провозит товары и деньги, подлежащие декларированию. Но в ходе проверки рентгенаппарат показал совершенно иное — в багаже туристка привезла более 45 тысяч евро.

    Данная сумма является крупной и подлежит декларированию. В действиях женщины усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

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    Комментарии (7)

    274806705
    а как же схроны данные самой природой?
    267081996
    Обменяла бы на пятисотки и спокойно на себе бы провезла..
    07A
    Оппы еще месяц поживут на голодном пайке! Это видно по комментам.
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