В Пулково у «забывчивой» пассажирки нашли 45 тысяч евро. Она прятала купюры в багаже

Крупную сумму денег решила скрыть от глаз таможенников россиянка, прилетевшая в Пулково из Турции. Об этом 11 мая рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Инспектору в петербургском аэропорту женщина сказала, что не провозит товары и деньги, подлежащие декларированию. Но в ходе проверки рентгенаппарат показал совершенно иное — в багаже туристка привезла более 45 тысяч евро.



Данная сумма является крупной и подлежит декларированию. В действиях женщины усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

